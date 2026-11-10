El Partido Colorado expulsa de sus filas al expresidente Peña por el escándalo en torno a Ueno Bank

Archivo - El expresidente de Paraguay Santiago Peña - Kyle Mazza / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Colorado ha decidido este martes expulsar de sus filas al expresidente Santiago Peña, en prisión preventiva desde el pasado fin de semana en el marco de la causa por la caída de Ueno Bank, que supuso la pérdida de los ahorros de millones de clientes.

Un tribunal de conducta de la formación oficialista ha decidido "expulsar" al exmandatario por "conductas reprochables, de mal desempeño de sus funciones probados en el juicio político" celebrado en su contra el pasado viernes, en virtud de sus estatutos y código etico.

Así lo recoge un escrito del partido, que considera que la actuación de Peña que dio lugar a su 'impeachment' "afecta los principios ideológicos y morales" de la fuerza política.

El Partido Colorado incide además en su veredicto en que "la nación paraguaya se vio gravemente afectada por los hechos de carácter criminal suscitados con la conducta del presidente de la República" y señala que "su principal agravio (es) la deshonra provocada al pueblo" y a la formación.

La salida de Peña de la Presidencia está motivada por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que se hundió y fue intervenida por el Banco Central de Paraguay tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos que imposibilitaba la protección de los depósitos de sus millones de clientes.