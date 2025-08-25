Paraguay se suma a Estados Unidos y nombra al Cártel de los Soles como organización terrorista

Archivo - Paraguay.- Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

PARAGUAY, 22 Aug (EUROPA PRESS)

El presidente paraguayo, Santiago Peña, adoptó una postura firme contra el narcotráfico al declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional mediante un decreto, siguiendo los pasos de la administración de Trump en Estados Unidos, un aliado clave de Paraguay. Este grupo narcotraficante ha sido vinculado directamente con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por autoridades norteamericanas.

Este decreto, que se oficializó en el boletín del gobierno, menciona la decisión previa de Estados Unidos del 25 de julio, cuando designó al cártel como entidad terrorista. El gobierno de Peña manifiesta su compromiso firme con la democracia y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional para "precautelar la soberanía nacional y la integridad territorial".

Esta medida coloca a Paraguay en la misma línea de acción contra el Cártel de los Soles que ha tomado Estados Unidos y otros países como Ecuador, que recientemente también clasificó a este grupo como terrorista.

En un esfuerzo por capturar a Maduro, señalado de liderar el narcotráfico mundialmente a través de organizaciones como el Tren de Aragua y el propio Cártel de los Soles, Estados Unidos ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que lleve a su detención. La acusación hacia Maduro incluye su supuesta participación activa en el narcotráfico internacional, evidenciando la gravedad de la situación y la implicación de altos niveles de gobierno en estas actividades ilícitas.