Paraguay.- Paraguay convoca al embajador de Brasil por unas palabras de Lula sobre la guerra entre ambos países de 1864

Los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Ricardo Stuckert/Agencia Brazil/ DPA

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay ha convocado al embajador brasileño, José Antonio Marcondes de Carvalho, este viernes para trasladarle la queja del Gobierno por unas afirmaciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el origen de la guerra que enfrentó a ambos países entre 1864 y 1870.

La convocatoria del embajador en Asunción llega una semana después de que el presidente Lula utilizara el conflicto entre ambos países, en la llamada Guerra de la Triple Alianza en la cual Uruguay y Argentina pelearon junto a Brasil, para defender la necesidad de invertir en defensa y seguridad.

"Nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que un buen día Paraguay decidió invadir Brasil. Invadieron Corumba y, al mismo tiempo, Uruguay y Argentina. Y esa guerra, que parecía insignificante, duró cinco años", rememoró Lula ante el enfado ahora de las autoridades paraguayas, que consideran errónea esa interpretación.

El titular de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, ha informado en una rueda de prensa que el embajador ha sido citado este viernes a mediodía en la sede del Ministerio, donde se le hará entrega de una nota oficial de rechazo. "Siempre defenderemos los más altos intereses de Paraguay", ha dicho.

"La dignidad de Paraguay no se negocia", ha enfatizado Ramírez, quien ha confirmado que tanto Lula da Silva como su par Santiago Peña "han conversado telefónicamente sobre este delicado asunto". En ese sentido, ha remarcado que son más los lazos que unen a ambos países, destacando su cooperación en varios campos.

Antes de este último movimiento diplomático, el Congreso de Paraguay emitió el miércoles una carta para rechazar estas declaraciones del presidente brasileño que, a su juicio, "distorsionan y minimizan la historia", más tratándose del considerado mayor acontecimiento bélico en toda la región de América del Sur.

"La Cámara insta a que los acontecimientos históricos que han marcado profundamente a nuestros pueblos se aborden con sensibilidad, respeto y responsabilidad, y con espíritu de reconciliación", se lee en la carta.

La Guerra de la Triple Alianza dio comienzo a finales de 1864 cuando Paraguay acudió a respaldar a uno de los dos bandos de la guerra civil uruguaya, otro de los cuales contaba con el respaldo de Brasil y Argentina.

En respuesta a la presencia brasileña en Uruguay, Paraguay lanzó una invasión en diciembre de ese año de la entonces provincia de Mato Grosso dando así inicio a una guerra que aún a día de hoy mantiene vivas esas secuelas históricas, después de las importantes pérdidas que sufrió el país, incluidos territorios.