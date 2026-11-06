Paraguay.- EEUU pide "mantener la paz" y "respetar las instituciones democráticas" en Paraguay tras la crisis desatada

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han pedido este viernes "mantener la paz" y "respetar las instituciones democráticas" de Paraguay tras la crisis política desatada a raíz de la dimisión del presidente, Santiago Peña, cuya renuncia fue presentada en pleno colapso de la entidad financiera Ueno Bank.

La Embajada estadounidense ha expresado en un comunicado su "solidaridad con el pueblo paraguayo" y ha recordado su condición de país "amigo y aliado histórico de la República de Paraguay".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la "cordura social y la sujeción constitucional" en el marco del proceso de 'impeachment' abierto ahora contra Peña después de que el Congreso no aceptara su dimisión por considerarla un subterfugio para obtener el cargo de senador vitalicio que se otorga de forma honorífica a los expresidentes paraguayos y que le permitiría seguir aforado.

"Alentamos, como amigo y aliado del Paraguay, a que las autoridades y el pueblo paraguayo mantengan la paz y respeten sus instituciones democráticas", recoge el texto.

Peña fue accionista de Ueno Holding (propietaria de Ueno Bank) hasta marzo de 2025. Durante su mandato presidencial, la entidad financiera privada recibió millonarios recursos procedentes de fondos públicos, lo que ha desatacado la polémica.

Sin embargo, el Banco Central anunció el martes un procedimiento de disolución de Ueno Bank tras determinar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Desde entonces, la oposición ha acusado a Peña de conflictos de intereses, de permitir el uso indebido de fondos de pensiones y de encubrir irregularidades.