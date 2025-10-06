Paraguay/EEUU.- EEUU retira las sanciones al expresidente paraguayo Horacio Cartes

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado de su lista de sanciones al expresidente paraguayo Horacio Cartes, que fue incluido en enero de 2023 por la Administración de Joe Biden que le acusaba de participar en actos de corrupción que socavan las instituciones democráticas del país latinoamericano.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha notificado este lunes que tanto Cartes --presidente de la Asociación Nacional Republicana, también conocido como Partido Colorado-- como algunas de sus empresas ya no se encuentran en la 'lista negra' de graves abusos de Derechos Humanos y corrupción de Estados Unidos.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha celebrado esta decisión de la Administración Trump en un mensaje publicado en redes sociales. "Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar cada vez más unidos para beneficio de nuestras naciones", ha señalado.

Por su parte, el expresidente Cartes, que gobernó Paraguay de 2013 a 2018, ha indicado en un comunicado que "se ha hecho justicia". "Durante estos años guardé silencio, por respeto a las instituciones y porque siempre confié en que la verdad se impondría. Ese día finalmente llegó", ha resaltado.

El exmandatario ha extendido su agradecimiento al presidente estadounidense, Donald Trump, "por haber actuado con objetividad y sentido de justicia". "Asumo este momento como una oportunidad para seguir sirviendo a mi país desde la verdad, la transparencia y el trabajo. Hoy mi nombre ha sido limpiado", ha indicado.

El Departamento del Tesoro durante la Administración Biden aseguró que Cartes incurrió en actividades corruptas "antes, durante y después" de estar en el cargo, subrayando que destinó un millón de dólares de su fortuna para "comprar" votos e intentar una reforma constitucional que le abriese la puerta a un segundo mandato.

Asimismo, el Tesoro de Biden indicó que pagó a miembros de su partido hasta 10.000 dólares a cada uno para que apoyaran su candidatura antes de las elecciones de 2013 y siguió sobornando a funcionarios durante su mandato a cambio de su lealtad y apoyo.