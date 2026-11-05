El Senado inicia de urgencia el juicio político a Peña tras frustrarse su renuncia por falta de quórum

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MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afronta desde este jueves el proceso de destitución en la Cámara de Senadores después de que el Congreso Nacional no lograra aceptar formalmente su renuncia. La sesión bicameral destinada a tratar su dimisión fue boicoteada por los diputados del oficialista Partido Colorado, quienes abandonaron el hemiciclo dejando sin quórum a la Cámara Baja e impidiendo completar la votación.

Ante el estancamiento de la dimisión, el presidente del Senado, Basilio Núñez, ha convocado de urgencia una sesión extraordinaria para constituir a la Cámara Alta como tribunal juzgador y dar inicio formal al juicio político impulsado horas antes por unanimidad en la Cámara de Diputados. La apertura de la sesión estuvo marcada por la comparecencia de la comitiva de fiscales acusadores, quienes expusieron el libelo centrado en la responsabilidad del Ejecutivo en la crisis de liquidez del Banco Ueno y su impacto en los depositantes.

Mientras tanto, en los alrededores del Congreso, cientos de manifestantes y ahorristas afectados por la crisis bancaria mantienen una vigilia en formato de 'sentata' pacífica para seguir en directo las argumentaciones del proceso.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, ha ratificado el avance del procedimiento constitucional y admitió desconocer el paradero actual del jefe del Estado. Por su parte, sectores de la oposición y de la disidencia colorada cuestionaron la maniobra de abandono de los diputados oficialistas y exigieron claridad sobre la hoja de ruta parlamentaria para evitar una parálisis institucional en el país.

El cese de Peña requerirá el voto favorable de 30 de los 45 senadores y, de materializarse, el mandatario perdería su condición de senador vitalicio y la mayor parte de su inmunidad, lo que remitiría cualquier acusación directamente a la Fiscalía.