Archivo - El expresidente de Paraguay, Santiago Peña (archivo) - Jose Luis Torales / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado defensor del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado este sábado un escrito ante el juez penal de garantías para denunciar la "arbitrariedad" en el cambio de lugar de reclusión de su cliente, asegurando que dicha medida ha empeorado "su condición anterior de reclusión".

El pasado 16 de noviembre, un juez ordenó el traslado de Peña desde una unidad militar de custodia presidencial en un cuartel militar en Asunción hasta la prisión militar de Viñas Cué para cumplir la prisión preventiva, tras la imputación del expresidente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el marco del caso Ueno Bank, según ha recogido el diario paraguayo 'ABC Color'.

El traslado se produjo tras hacerse público varios privilegios de los que gozaba Peña en el Regimiento Escolta Presidencial, donde disponía de una suite y se desmontó la histórica sala de reuniones del Estado Mayor para instalar un gimnasio privado para él. En contraste, en la cárcel de Viñas Cué dispone de una celda equipada únicamente con una litera, armario, mesa, silla y baño, en aislamiento del resto de reclusos y cuanto con cuatro horas de esparcimiento.

Así, el abogado defensor de Peña ha presentado una nota ante el juez en la denuncia una supuesta "arbitrariedad", al considerar que las condiciones de reclusión de su cliente han empeorado tras el traslado.

"Según el informe del Servicio de Justicia Militar, individualizado como nota 349 del 18 de noviembre de 2026, el señor Santiago Peña sólo tiene 4 horas al día fuera de su celda, con lo cual ha empeorado su condición anterior de reclusión. (...) Asimismo, las condiciones del lugar donde anteriormente se encontraba eran mejores que la actual. Es decir, sin motivo alguno, al menos legal, el Juzgado empeoró la situación de mi defendido, desnaturalizando el objeto de la prisión preventiva", ha expresado en la nota.

En el escrito presentado, ha señalado que el resto de reclusos pueden permanecer fuera de sus celdas entre las 07.00 horas y las 19.00 horas, y ha sostenido que la orden judicial de aislar a Peña también los ha perjudicado, ya que --según le trasladó su defendido-- deben ser confinados mientras él cumple sus cuatro horas diarias de salida al patio.

Asimismo, también ha cuestionado los motivos para modificar la medida dictada por el juez que llevaba la causa anteriormente y que se inhibió de esta por un vínculo familiar indirecto con el coimputado Marco Aurelio González.

En este sentido, el abogado defensor ha sostenido que después de que se comunicase de forma oral las condiciones en las que estaba recluido el expresidente Peña, "paradójicamente" el juzgado ordenó que otro órgano jurisdiccional se constituyera en el lugar par a verificar las condiciones y apenas 18 minutos después de recibir el expediente se emitió una "orden inmotivada" de traslado.

Santiago Peña se encuentra en prisión preventiva desde principios de noviembre y tiene causas abiertas por la Fiscalía por delitos de asociación criminal, corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por el escándalo de Ueno Bank, cuyo colapso ha dejado a tres millones de personas sin acceder a su dinero.

Los informes sobre el caso realizados por los fiscales apuntan a operaciones sin garantías que amenazaban la sostenibilidad del banco y, por ende, de los clientes que habían depositado en este sus ahorros.