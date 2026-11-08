La Fiscalía de Paraguay allana un inmueble del expresidente Peña en el marco de la investigación por Ueno Bank

La Fiscalía General de Paraguay realiza un registro en un inmueble del expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por la caída de Ueno Bank. - FISCALÍA GENERAL DE PARAGUAY

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Paraguay ha llevado a cabo este domingo un registro en un inmueble atribuido al expresidente Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino, en el marco de las investigaciones sobre el descalabro financiero y la quiebra de la entidad Ueno Bank, según ha informado el propio Ministerio Público.

La diligencia, encabezada por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, junto con efectivos de la Policía Nacional, se ha producido en el inmueble ubicado en la zona de Ciervo Cuá. El procedimiento forma parte de las actuaciones emprendidas tras la imputación y prisión preventiva decretada contra el exmandatario por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Según ha informado el diario paraguayo 'ABC Color', durante el registro de la propiedad --valorada en unos 7.700 millones de guaraníes (alrededor de un millón cien mil euros) y financiada mediante dos préstamos otorgados por Ueno Bank en mayo de 2024--, los agentes han hallado una bóveda oculta tras una pared falsa provista de un complejo sistema de seguridad blindado que no ha podido ser abierto de forma inmediata.

El expresidente, que permanece bajo prisión preventiva tras la resolución dictada por el juez Humberto Otazú, está siendo investigado por su presunta intervención en la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales por valor de unos 3,6 billones de guaraníes (casi 505 millones de euros) y 233,4 millones de dólares (unos 206,6 millones de euros) en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial mantuvo vinculación accionarial.

El colapso del banco forzó la intervención de la banca matriz y aceleró la caída del Gobierno de Peña, quien ha sido sustituido en la Jefatura del Estado por su hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana.