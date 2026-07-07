Paraguay repudia los comentarios racistas de una senadora hacia el futbolista Kylian Mbappé

Paraguay condena los insultos racistas de una senadora paraguaya al futbolista francés Kylian Mbappé - Billy Myers/ZUMA Press Wire/dpa

PARAGUAY, 7 Jul (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Paraguay condenó públicamente los insultos racistas de la senadora Celeste Amarilla hacia el futbolista francés Kylian Mbappé tras el partido del Mundial entre ambas selecciones. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores paraguayo expresó que "deplora y rechaza" las declaraciones de Amarilla, las cuales considera "contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana" en Asunción.

La cartera subrayó que las palabras de Amarilla "no representan la posición del Gobierno de Paraguay ni del pueblo paraguayo" y reafirmó su compromiso con "la promoción de los Derechos Humanos, la igualdad y el respeto entre las personas". Además, ofreció solidaridad a aquellos que pudieran haberse sentido afectados por las declaraciones.

Amarilla descalificó a Mbappé, afirmando que "es un bruto que ni siquiera aprendió a escribir" y que, en lugar de recibir la leche de su madre, "chupó cocos". En respuesta, Mbappé catalogó a la senadora como "una mujer despreciable" e "indigna de su cargo", remarcando que sus palabras hacen olvidar el compromiso de Paraguay en el Mundial. Emmanuel Macron, presidente de Francia, expresó su apoyo a Mbappé, señalando que sus palabras representan "un nuevo gol contra el racismo".

La senadora reaccionó publicando una carta en redes sociales, donde aclaró que su conflicto es exclusivamente con Mbappé, y justificó sus declaraciones expresando que había actuado con "sangre hirviendo". Amarilla también mostró "arrepentimiento", pero exigió una disculpa al jugador por sus comentarios, además de calificar la respuesta de Mbappé como violencia de género y política.

Amarilla subrayó ausencias de respeto y citas ofensivas en el comportamiento de Mbappé durante el partido, insistiendo en su rol como representante electa del pueblo paraguayo. Ante la falta de respuesta de Mbappé, la senadora amenazó con acciones legales por violencia de género si no recibe disculpas.